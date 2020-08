Kommunalwahl : Geförderte Wohnsiedlungen anlegen

Gusav Kade tritt für die AfD in Goch an. Foto: Kade

Goch Gustav Kade, 70 Jahre alt, kandidiert für die AfD als Bürgermeister in Goch. Er sei bodenständig und könne gut auf Menschen zugehen. Die städtischen Gesellschaften will er stärker kontrollieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

In Goch stellt auch die AfD einen Bürgermeisterkandidaten. Es ist Gustav Kade, 70 Jahre alt und in der Stadt unter anderem als Gästeführer bekannt.

Bitte stellen Sie sich doch kurz vor. Wer sind Sie – und was macht Sie aus?

GUSTAV KADE Geboren wurde ich im Dezember 1949 und wuchs mit fünf Geschwistern behütet in der Marien-Siedlung auf. Ich machte eine Lehre als Schlosser, Schmied und Fahrzeugbauer bei der GOFA in Goch. Später wechselte ich zu Colt nach Kleve. Im elterlichen Betrieb meiner Frau war ich lange Jahre als Obst- und Gemüsehändler selbstständig. Ich habe zwei Kinder und sechs Enkel. Ich hatte, bis mir jetzt gekündigt wurde, noch ein Beschäftigungsverhältnis in einem gastronomischen Betrieb. Nach dem Tod meiner Frau habe ich in Silvana Nika eine neue Partnerin gefunden. Ich interessiere mich sehr für Geschichte, bin Gästeführer und Vorsitzender des Heimatvereins Asperden und Mitbegründer des Fördervereins Graefenthal.

Was ist Ihr wichtigstes Thema im Wahlkampf – und wie wollen Sie es anpacken?

KADE Die Liebe zur Heimat, bodenständig zu sein und offen auf die Menschen zuzugehen und ihnen zuzuhören – darauf kommt’s an. Im Wahlkampf werde ich dafür eintreten, die städtischen Wirtschaftsbetriebe besser zu kontrollieren. Mit der Selbstbedienungsmentalität über die Vergabe der Geschäftsführer- und Prokuristen-Tätigkeiten muss Schluss sein. Schon damit würden massive Einsparungen im Gocher Haushalt möglich.

Aus welchem Fehler haben Sie schon einmal gelernt?

KADE Oft kommt die Erkenntnis der begangenen Fehler nach vielen Jahren. Jedes Mal, wenn ich glaubte, die Welt auf ihren tiefsten Sinn geprüft zu haben, war es die Einfachheit, die mich erschüttert hat (frei nach Camus: Tue Recht und scheue Niemand.)

Sehen Sie Möglichkeiten, dem ÖPNV im Kreis neue Impulse zu geben?

KADE Entbürokratisierung ist dazu ein Schlagwort: Die Geschäftsstrukturen der Verkehrsanbieter müssen durchforstet werden.

Wie wollen Sie bezahlbares Wohnen im Kreis ermöglichen? Setzen Sie auf Verdichtung im Inneren oder die Erschließung neuer Wohngebiete?

KADE Bauland nach dem Erbbaurecht sollte geschaffen werden nach dem Vorbild der kirchlichen Siedlungen früher in Goch – ich denke da an die Dechant- Brimmer-Siedlung am Marienweg. 99 Jahre Pacht für junge Familien mit Kindern. Dadurch würde der Wohnungsbau deutlich gestärkt.

Wie beurteilen Sie die Infrastruktur im Kreis, auch digital – und wie wollen Sie dieses Thema in Goch vorantreiben?

KADE Wir brauchen den Ausbau des Glasfasernetzes im gesamten Stadtgebiet und auf dem Land.

Viele junge Familien beschäftigt, ob ihr Kind einen guten Kita-Platz bekommt und wie es danach auf der Schule weitergeht. Was macht Ihre Kommune da schon richtig – und wo muss nachgebessert werden?

KADE Insgesamt steht die Stadt Goch gut da, In einigen Dörfern besteht dringendst Handlungsbedarf durch An- und Neubau.

Muss nach der Corona-Krise in den kommenden Jahren der Gürtel noch enger geschnallt werden? Oder ist jetzt die Zeit der Investitionen gekommen? Und wenn ja – in was?

KADE Wir brauchen den Ausbau der Straßen und des Radwegenetzes, auch in Schulen und Kindergärten muss investiert werden. Die Attraktivität der Innenstadt durch neue Ideen ist wichtig, damit Goch zukunftssicher wird. Wir haben kein Geld, dennoch braucht es zum Handeln Visionen! In den Köpfen muss sich einiges verändern: bei den verantwortlichen Politiken und genauso bei den Bürgern.

Wie ist Ihre Meinung zu einigen zentralen Bauprojekten: Wie sehen Sie den Gocher Markt in den nächsten zehn Jahren? Wie steht es um ein neues Hotel in Goch? Was ist mit Klosterplatz und Stadtgarten?

KADE Der Marktplatz muss so gestaltet werden, dass alle Anrainer einen Vorteil davon haben. Er muss ein Lebensraum werden, an dem Menschen verweilen und sich treffen. Schaut mal in niederländische Städte, dort ist Leben im Kern der Städte.

Goch hat zwei einzigartige Projekte: Neu-See-Land und das gemeinsame Gewerbegebiet mit Weeze. Wie ist es darum bestellt?