Vom Innenminister ausgezeichnet : DLRG für Hilfe im Ahr-Tal geehrt

Goch Im Juli 2021 hatten Ehrenamtler aus Goch geholfen, Menschen zu retten. Herbert Reul dankte nun ihnen und vielen anderen für ihren Einsatz.

(nik) Über eine besondere Auszeichnung freut sich die DLRG Goch . Ihre Katastrophenschützer wurden für ihren Einsatz im Ahrtal 2021 von Innenminister Herbert Reul persönlich geehrt. Stefan Albrecht, der Präsident des DLRG Landesverbands Nordrhein, hatte die Einsatzkräfte der Wasserrettungszüge, die in der Hochwasserkatastrophe eingesetzt waren, zur Ehrung in die Gruga-Messehalle nach Essen eingeladen.

Erst vor wenigen Monaten hatte die bundesweite Pressekonferenz der DLRG in Goch stattgefunden. Dabei hatte der Chef des NRW-Landesverbands, Stefan Albrecht, alle Helfer gewürdigt, die in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli während der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Großes geleistet hätten. 641 Lebensrettungen in diesem Gebiet im Vergleich zu 175 im Vorjahr – das sprach eine deutliche Sprache. Die Gocher haben dazu ihren Beitrag geleistet.