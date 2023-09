42 schnelle Kilometer Gaesdoncker Inliner glänzen beim Berlin-Marathon

Der Inliner-Marathon ist für die Gaesdoncker Schulgemeinschaft weit mehr als ein sportlicher Wettkampf im Jahresplan. Er steht für Vertrauen, Begegnungen und Wachstum, betonen die Organisatoren. Mit den Aktiven reisten rund 30 Ehemalige und 50 Großeltern, Eltern, Geschwister und Freunde gestärkt mit dem Reisesegen des Spirituals in die Bundeshauptstadt. Sie feuerten die Aktiven am Start, an Kilometer 21 und vor dem Brandenburger Tor lautstark mit Fanfaren, Hupen, Ratschen, Trommeln und Sprechchören an und sorgten vereint unter der Gaesdoncker Fahne und mit einem Banner für die richtige Stimmung an der Strecke. Und sie feierten die Finisher gebührend mit einem geselligen Grillabend im Mannschaftsstützpunkt in der Jugendherberge Berlin-International.