Stadt Goch informiert : Geräuschbelästigung an der Hervorster Straße

Goch Die Stadt Goch macht darauf aufmerksam, dass es wegen Kanalarbeiten an der Hervorster Straße in der Nacht zu Freitag zu störenden Geräuschen kommen kann.

Nächtliche Kanalarbeiten auf der Hervorster Straße und Mühlenstraße können Anlieger in der Nacht zu Freitag stören. Darüber informiert kurzfristig die Stadt Goch. In der Nacht von Donnerstag, 28. Juli, auf Freitag, 29. Juli, führt die Firma Franz Janßen Umwelttechnik im Schmutzwasserkanal in der Hervorster Straße - Bereich von der Mühlenstraße bis zum Nordring - Reinigungs- und Kontrollarbeiten durch. Im Jahr 2018 wurde dort im Schmutzwasserkanal ein Inliner eingebaut. Da jetzt bald die Gewährleistung abläuft, muss der Inliner auf eventuelle Mängel überprüft werden. Die Arbeiten müssen aus ausführungs- und verkehrstechnischen Gründen nachts durchgeführt werden. Unter anderem auch, da dann der Abwasseranfall im Kanal am geringsten ist. Es sollte nur eine geringe Beeinträchtigung durch Motorengeräusche erfolgen. Die Stadt Goch bittet um Verständnis.