Selbstständig trotz Behinderung Wie Ninas und Jans Zusammenleben funktioniert

Die Eltern als gesetzliche Betreuer managen das Ganze, insbesondere Michaela Spitz ist sehr oft vor Ort. Aber nicht immer. „Wenn ich Nina am Wochenende schon mal zu mir hole, sagt sie nach einer Weile: ,So, jetzt will ich wieder in meine WG.‘ Sie will auch mal für sich sein.“ In der Woche arbeitet die 35-Jährige in der Werkstatt von Haus Freudenberg, ihr Mitbewohner Jan-Hendrik, ein Autist, ebenso. Um 16.30 Uhr kommen die beiden nach Hause, der junge Mann (23) hat dann erst mal Hunger. Nina stürzte sich beim RP-Besuch auf die ausgelegten Fotos, die die Jahre in der WG festhalten. Sie kennt die Namen der Mitarbeiter, früherer Mitbewohner und von Freunden. Sie erzählt, macht Spaß, aber vieles, das wichtig ist, wenn man ohne Hilfe leben möchte, kann sie nicht: lesen, schreiben, sich verabreden, den Weg finden. „Aber sie kann bei vielen Alltagsaufgaben helfen und muss das auch: Tisch decken, Wäsche falten, ihr Zimmer aufräumen“, erklärt die Mutter.