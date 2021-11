Haus am See : Der Zauber von Farben und Form

Ingrid Karsten und Paul Goossens bei der Vorstellung einiger Arbeiten, die bei ihrer Gemeinschaftsausstellung im Haus am See zu sehen sein werden. Zwei Tage lang stellen die beiden Künstler ihre Werke aus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch-Kessel Die Gocher Künstler Ingrid Karsten (Malerei) und Paul Goossens (Skulpturen) zeigen in ihrer zweiten Gemeinschaftsausstellung im Kesseler Haus am See zwei Tage lang neue Werke. Die Eröffnung ist am nächsten Samstag durch Bürgermeister Ulrich Knickrehm.

Sie arbeiten mit verschiedenem Material und gehen auch unterschiedliche Wege im kreativen Prozess. Aber sie stellen gemeinsam aus und tun es nun zum zweiten Mal. Die Gocher Malerin Ingrid Karsten und Paul Goossens, der Skulpturen aus Holz fertigt, melden sich zurück mit ihrer zweiten Doppelausstellung im Haus am See in Kessel am nächsten Wochenende 13. November und 14. November mit dem Titel „Malerei, Spiel mit den Farben“ und „Ästhetische Formen, von weichen Formen zu Pifagor und Bauhaus.“ Für beide Künstler war die Corona-Pause keine Pause, sondern eine intensive Schaffenszeit.

70 neue Werke von Ingrid Karsten werden zu sehen sein, darunter neue Themen, wie zum Beispiel Tiere, Frauenköpfe, Akte. Geblieben ist der Hang zum großen Format. „Das große Format bietet einfach den Platz, meiner Fantasie freien Lauf zu lassen“, erklärt sie. Gerade ihre abstrakten Bilder bestehen aus vielen Schichten verschiedener Materialien: Marmormehl, Shellack, Zement, Sand, Acrylfarben, Lack, Moorlauge. „Es entstehen Farben und Strukturen, die mich im Malprozess immer weiter inspirieren“, erläutert sie. Während sie male, trete sie in einen Dialog mit dem Bild, sie tauche in eine andere Welt, die auch chaotisch sein könne, dann wieder zu einer neuen Ordnung finde. Ihre abstrakten Landschaften zeigen subtile Nuancen in Farbe und Struktur, der Betrachter entdeckt Ebenen, Lichtpunkte und Wegzeichen für die Gedanken. Die Inspiration, neuerdings Tiere zu malen, erhielt sie im Urlaub auf Mallorca.

info Zwei Tage Kunst im Haus am See Start Die Ausstellung wird am Samstag, 13. November, um 14 Uhr durch Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm eröffnet. Öffnungszeiten Samstag von 14 Uhr bis 18 Uhr, Sonntag, 14. November, von 11 Uhr bis 18 Uhr. Adresse Klosterweg 136, 47574 Goch-Kessel. Für das leibliche Wohl steht das Angebot der Gastronomie vom „Haus am See“ bereit. Regeln Es gelten die aktuellen Coronarichtlinie

So entstanden für die aktuelle Ausstellung flammende Tigerköpfe mit ausdrucksstarken Umrissen, ein Stier in rasendem Lauf, ein blauer Elefant oder das Porträt eines Affen, dessen Augen den Betrachter nachdenklich anschauen, wo immer er sich im Raum auch befindet. Frauenköpfe finden sich mal skizzenhaft nur mit Tusche oder in vielfarbiger Abstraktion. Ein symbolträchtiges Frauenporträt besteht aus zwei Bildern, zeigt in sich verschiedene Gesichter, der Blick schaut in verschiedene Richtungen. Die Initialzündung ihrer Leidenschaft für das Malen erhielt Ingrid Karsten vor über 30 Jahren in einem Malkurs bei Minoe Gedina in Kevelaer. „Ich wusste schon nach 30 Minuten: das will ich machen.“ Die Magie der Farben habe sie seither nicht losgelassen.