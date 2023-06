Interview Ingo Appelt „Die Menschen sollen mich ruhig anbrüllen“

Interview | Goch · Der Comedian tritt am Sonntagabend in der Viller Mühle in Kessel mit seinem Programm „Startschuss“ auf. Warum er gerne nach Goch kommt.

03.06.2023, 05:45 Uhr

Ingo Appelt tritt am Sonntagabend in der Viller Mühle auf. Foto: Ava Elderwood

Von Maarten Oversteegen

Gesellschaftliche Tabus, politische Korrektheit, Gendersprache – für Ingo Appelt sind das obskure Fremdwörter. Der Comedian liebt die Provokation. Am Sonntag, 19 Uhr, ist der 56-Jährige mit seinem Programm „Startschuss“ in der Viller Mühle in Kessel zu Gast.