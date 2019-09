Goch : COPD: Die Atemnot in Goch bekämpfen

COPD: Die Atemnot in Goch bekämpfen

Dr. Paul-Georg Behler (r.) und Dr. Andre Stobernack informieren am 18. September ab 15 Uhr im Wilhelm-Anton-Hospital. Foto: KKLE

Patienten im Wilhelm-Anton-Hospital profitieren von interdisziplinärer Zusammenarbeit der Lungenexperten.

(RP) Mit etwa 200 Millionen Betroffenen zählt COPD zu den häufigsten Erkrankungen weltweit. In Deutschland sind geschätzt mehr als zehn Prozent der Erwachsenen über 40 Jahren von der „chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung“ betroffen. COPD ist bislang nicht heilbar. Im Wilhelm-Anton-Hospital Goch profitieren jährlich mehrere hundert Patienten von der interdisziplinären Zusammenarbeit erfahrener Lungenexperten.

„Täglicher Husten ist meist das erste Anzeichen der Erkrankung“, erläutert Dr. Paul-Georg Behler, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin – Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin, Umweltmedizin. „Zu Beginn tritt er vor allem morgens auf. Im Laufe der Zeit wird er immer häufiger, hartnäckiger und schlimmer.“ Dazu kommt Atemnot: Sie macht sich am Anfang der Erkrankung meist nur bei körperlicher Belastung bemerkbar, typischerweise beim Treppensteigen oder Fahrradfahren. „Bei fortgeschrittener Krankheit sind die Betroffenen bereits in Ruhe kurzatmig und haben das Gefühl, nicht genügend Luft zu bekommen“, so Behler.