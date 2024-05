Austausch in Uedem „Ohne ausländische Ordensleute wäre vieles nicht mehr möglich“

Rund 60 indische Ordensfrauen und -männer haben sich am 1. Mai im Herz-Jesu-Kloster in Uedem getroffen. Zu dem Begegnungstag hatten das Bistum Münster und der Ordensrat gemeinsam eingeladen. „Weltkirche ist in Deutschland präsent“ sagte Birgit Klöckner, Ordensreferentin im Bistum Münster. „In unserem Bistum wirken 84 Ordenspriester der Weltkirche und mehr als 200 ausländische Ordensschwestern. Die meisten von ihnen sind indischer Nationalität. Ohne ihre Unterstützung wären viele Dienste in Krankenhäusern, Schulen, Pflegeheimen und in der Pfarrei nicht mehr in dieser Weise möglich“, betonte sie.