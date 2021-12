In Uedem : Zertifikate für 14 Hospizbegleiter überreicht

RP Der Malteser Hilfsdienst hatte die Ehrenamtlichen für ihren nicht immer einfachen Einsatz geschult und würde sich über weitere Interessenten freuen.

Die 40-jährige Mutter aus Uedem hat schon mehrfach Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet, im Familienkreis, aber auch Fremde, die ihr durch den Hospizdienst vermittelt wurden. Für Deumers hat der Tod seinen Schrecken verloren, „er gehört zum Leben dazu“, weiß sie. Und obwohl der Prozess auch für die Angehörigen kräftezehrend sein könne, bestehe gerade in der Zeit des Sterbens die Chance auf Vergeben und Versöhnung. Einem zuvor fremden Menschen in seinen letzten Tagen oder auch nur Stunden im Leben zur Seite zu stehen, „das hat mich sehr berührt, aber es hat mir keine Probleme bereitet“, berichtet sie.

Mit ihren Erlebnissen werden die derzeit 80 ehrenamtlichen Hospizbegleiter – in der Mehrheit melden sich Frauen für den Dienst – nicht allein gelassen. Hauptamtliche Koordinatorinnen wie Petra Bahr-Rüschkamp vom Malteser Hilfsdienst stehen ihnen jederzeit für Gespräche zur Verfügung, regelmäßig findet zudem ein Austausch in kleinen Gruppen statt. „Eine unserer Hauptaufgaben ist die Begleitung der Begleiter“, erklärt die Koordinatorin. Dazu zählt, dass sie genau abwägt, welche Ehrenamtlichen zur Begleitung eines Sterbenden geschickt wird. „Die Menschen müssen zueinander passen“, betont sie. Trotz aller Erfahrung könne es passieren, dass die Chemie nicht stimmt, dann suchen die Koordinatoren nach einer anderen Begleitung. Und es muss zum Arbeits- und Familienleben der Helferinnen passen, viele stehen, wie auch Christine Deumers, mitten im Berufsleben und haben eine Familie. „Niemand muss drei Nächte ununterbrochen am Bett eines Sterbenden wachen“, betont Petra Bahr-Rüschkamp, „wir berücksichtigen bei der Planung der Einsätze, was die Begleiterinnen leisten können“.