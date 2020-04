Corona-Krise im Kreis Kleve : Uedems Gabenzaun ist gut bestückt

Hinter dem Uedemer Rathaus, am sogenannten Hosenmarkt, haben am Karsamstag Fritz Bremers und seine Freunde Tim Brücks, Johann Terlinden, Lukas Peerenboom und Joseph Güntherden Gabenzaun errichtet. Foto: Markus van Offern (mvo)

Uedem Die Idee entwickelten Fritz und Fini Bremers – mit Erfolg: Die Bürger brachten Karsamstag tütenweise Lebensmittel, Bedürftige holten sie ab. Das Projekt soll im Kreis Schule machen, eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen.

Von Maarten Oversteegen

Die Not in Zeiten der Corona-Krise macht erfinderisch. Das beweist Fritz Bremers. Der 17-Jährige ist der Initiator des ersten Gabenzauns für Bedürftige im Kreis Kleve. Schon in vielen anderen Kommunen der Republik hatten Ehrenamtler als Reaktion auf die Zwangsschließungen der Tafeln solche eingerichtet, an Karsamstag gab es nun auch einen in Uedem.

Das Prinzip dahinter ist einfach: Menschen, die etwas geben wollen, hängen Tüten mit Lebensmitteln an den Zaun. Menschen, die bedürftig sind, können sich dort eine Tüte wegnehmen. „Die Idee ist vor einer Woche an einem langen Abend am Lagerfeuer entstanden. Meine Schwester Fini und ich wussten, dass das Café Konkret geschlossen hat“, sagt Fritz. So sei er davon ausgegangen, dass die Bedürftigkeit der Sozialschwachen in Uedem dieser Tage besonders groß ist. „Wir wollen mit dieser Aktion dazu beitragen, dass alle Familien in Uedem ein schönes Osterfest haben“, sagt der Jugendliche.

Info Uedems Tafel, das Café Konkret, hat geschlossen Foto: grafik Hintergrund Das Café Konkret unterstützt Bedürftige mit Hilfsangeboten. Der von Kirchen und Ehrenamtlern getragene Verein bietet seit Jahren auch die Ausgabe von Lebensmitteln an. Corona-Krise Aufgrund des grassierenden Virus ist die Begegnungsstätte an der Mosterstraßein Uedem allerdings schon seit einigen Wochen geschlossen. Daher initiierte Fritz Bremers nun das Projekt „Gabenzaun“.

In den frühen Morgenstunden des Karsamstags machten sich Fritz und seine Freunde Tim Brücks, Johann Terlinden, Lukas Peerenboom und Joseph Günther auf den Weg. Schon um 7 Uhr bauten sie den Zaun auf. Diesen umwickelten sie mit blickdichter Silofolie. „So wollen wir den Menschen das Schamgefühl nehmen, sich eine Tüte zu greifen“, sagt Fritz Bremers, der stellvertretender Schülersprecher des Jan-Joest-Gymnasiums in Kalkar ist. Mit der Schülervertretung sei er ebenfalls immer auf der Suche nach sozialen Projekten, die den Menschen möglichst nachhaltig helfen. Ein solches sei auch der Gabenzaun.

Wenig später erschienen bereits die ersten Uedemer, um Lebensmittel und Hygieneartikel vorbeizubringen. Im Vorfeld hatte der 17-Jährige die Öffentlichkeit darum gebeten, zuvorderst haltbare Lebensmittel zu spenden – etwa Nudeln, Reis, Mehl oder Konserven. Der Aufforderung folgten die Spender. Am frühen Vormittag hingen bereits mehr als 60 Lebensmittel-Tüten am Zaun. Auch Landwirte der Region beteiligten sich mit frisch geerntetem Gemüse, Obst und Eiern an der Initiative. „Uns war klar, dass diese Aktion mit der Spendenbereitschaft der Menschen in Uedem steht und fällt. Wir hätten aber kaum gedacht, dass sich so viele Leute daran beteiligen. Das macht uns stolz“, sagt Fritz, der seine Freundesgruppe in ein Schichtsystem einteilte, sodass niemand von morgens bis in den späten Nachmittag mitanpacken musste.

Und das Angebot der Schüler stieß auf große Nachfrage. Im Minuten-Takt liefen Bedürftige in die Zauninstallation im Schatten des Rathauses. „Die Menschen begegnen uns mit großer Dankbarkeit und loben uns für den Einsatz“, sagt Johann Terlinden (18). Fritz Bremers hofft, dass die Uedemer Initiative eine gewisse Strahlkraft auf die umliegenden Kommunen hat. „Vielleicht hören ja andere von der Aktion und führen so etwas auch in ihrer Stadt durch. Wir Schüler haben aktuell doch recht viel Zeit“, sagt der 17-Jährige. Auch sei es nicht ausgeschlossen, dass der Gabenzaun in den kommenden Wochen nochmals zur Anlaufstelle für Mittellose in Uedem werden könnte. Schließlich werde die Aktion gut angenommen – und Lebensmittel gebe es in den meisten Haushalten im Überfluss, meint Fritz. Und auch für die an Karsamstag übriggebliebenen Nahrungsmittel fand er eine weitsichtige Lösung: „Die Tüten bringen wir ins Café Konkret, damit sie direkt an bedürftige Familien im Ort verteilt werden können.“