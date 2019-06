Ländliches Leben : Der Kindheitstraum von der Obstwiese

Viele Kräuter, Gräser und Wildblumen locken nicht nur Insekten, sondern auch viele Radtouristen an, die sich an der blühenden Pracht erfreuen. Die Hunsrückstraße nahe der Pfalzdorfer Ostkirche dürfte zu den „grünsten“ Orten Gochs zählen. Foto: Anja Settnik

Goch Die Hunsrückstraße im Ortsteil Pfalzdorf ist eine der ländlichsten Lagen in Goch. Dort um die Ecke an der Ostkirchstraße wohnt Familie Thissen. Junior Christian plant in Uromas Garten eine große Obstwiese.

Er ist kein Landwirt, auch kein Gärtner, nicht einmal bei den Grünen aktiv (genau genommen ist der 38-Jährige sogar der Ortsvereinsvorsitzende der Gocher SPD, aber das tut hier nichts zur Sache). Christian Thissen wuchs im Haus seiner Eltern und einiger früherer Generationen auf und lebt noch immer an der Ostkirchstraße. Von dort aus pendelt er täglich nach Düsseldorf, wo er als Jurist bei der Agentur für Arbeit angestellt ist. Großstadt tagsüber, in der Freizeit gerne Natur pur – und künftig möchte sich Thissen seine grüne Umgebung noch schöner gestalten. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Insekten, die es bekanntlich schwer haben in dieser Zeit. Der Pfalzdorfer plant eine Obstbaumwiese, die zurzeit noch eine Wildblumenwiese ist. Radfahrer bleiben oft stehen und staunen – so prächtig sieht die Fläche aus.

Herbert Thissen, Christians Vater, freut sich sehr über das Engagement des Sohnes. Zwar hat die Familie mit dem großen Garten rund um das alte Siedlungshaus eigentlich genug zu tun, aber das Feld an der Hunsrückstraße hat seine besondere Geschichte und ist deshalb eine Herzensangelegenheit. „Unser Haus ist ja das Stammhaus einer alten Siedlerparzelle“, erklärt Christoph Thissen. Um 1750 waren Pfälzer in die Gocher Heide gezogen und hatten das Land urbar gemacht. In bescheidenem Rahmen wurde Landwirtschaft betrieben, später wurde aus der Ostkirchstraße 72 eine Schankwirtschaft, was sich noch an verblassten Buchstaben an der Fassade ablesen lässt.

Info Erst Wildblumen, dann Äpfel und Birnen Vorgeschichte Über Generationen diente die Fläche der Landwirtschaft – als Acker oder als Weideland. Strukturwandel Betriebe geben auf oder strukturieren um – so war es Christian Peters möglich, das Stück Land, das einst seiner Familie gehörte, zurück zu kaufen. Hilfe Der Kreis Kleve über den Vertragsnaturschutz oder Vereine wie LiKK unterstützen ökologisch sinnvolle Projekte.

„Mehrfach ist das Anwesen in Erbfällen geteilt worden“, erzählt Christian Thissen. Die Scheune, die die Urgroßmutter einst bauen ließ, ging mit einem Stück Land an einen anderen Familienzweig. „Ich war sehr froh, als ich vor kurzem das Stück Land, über das wir jetzt reden, von einem Landwirt zurückkaufen konnte“, so der 38-Jährige. Denn er habe schon lange den Wunsch gehabt, eine Obstbaumwiese anzulegen, wie er sie noch von früher kennt. „Das hab’ ich schon vor Jahren geäußert, aber da die Fläche nicht zur Verfügung stand, blieb es lange ein ferner Traum.“ 7444 Quadratmeter stehen ihm für sein Projekt zur Verfügung, nicht riesig viel, um darauf zu ackern, aber für Obstbäume ideal.

„Ich habe mich an eine Sammelbestellung des Vereins LiKK (Landschaftspflege im Kreis Kleve) angeschlossen. Im Herbst werden 27 Kirschen, Pflaumen, Äpfel und Birnen geliefert, alles standortgerechte alte Sorten.“ Eine gewisse Förderung gibt’s auch, denn wer den Vertragsnaturschutz des Kreises Kleve fördert, wird dafür belohnt. Nach einem genauen Schlüssel – 55 Bäume pro Hektar – wurde für Thissens dreiviertel Hektar die Anzahl von 27 Bäumen errechnet. Der 39-Jährige macht sich jetzt schon Gedanken darüber, was er in einigen Jahren mit all den Früchten anfängt, denn die Vögel und Insekten werden ja nicht die ganze Ernte für sich reklamieren. Zumindest die Äpfel, plant er, sollen entsaftet werden. Der Nachbar habe schon seine Saftpresse angeboten. Oder „LiKK“ hilft, denn der Verein besitzt ebenfalls ein solch nützliches Gerät.