Ampfurter, Käthchen und mehr Wie am Niederrhein alte Kirschsorten gerettet werden sollen

Honigs Bunte Herzkirsche in einer Baumschule oder Gartenhandlung zu bekommen, dürfte kaum gelingen. Zum einen, weil die Sorte eine echte Rarität ist, zum anderen, weil der Name dem seltenen Kirschbaum neu gegeben wurde. Der Verein LiKK, Landschaftspflege im Kreis Kleve, hat in Zusammenarbeit mit der Landschaftsarchitektin und Pomologin Carina Pfeffer eine „Kirschkartierung“ durchgeführt: Kreisweit, aber besonders intensiv in Pfalzdorf, Louisendorf und Neulouisendorf, haben die aktiven Naturschützer zahlreiche Streuobstwiesen besucht und die Merkmale der dort vorgefundenen Kirschbäume verglichen.