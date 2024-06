Wichtige Treffpunkte Wie in Uedems Begegnungsstätten investiert werden soll

Uedem · Sowohl in Uedem Mitte, als auch in Keppeln wird investiert; in Technik und in eine Kegelbahn. Wo die Gemeinde zuständig ist und was der Trägerverein Keppeln bezahlen muss.

05.06.2024 , 05:15 Uhr

Bürgerhaus Uedem: die Pächter Ulrike und Frank van Laak. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik