Kalkar : Anmeldetermine der drei Kalkarer Grundschulen

Kalkar In Wissel, Appeldorn und Kalkar Mitte werden wieder Kinder fürs kommende Schuljahr aufgenommen. Eltern sind im Prinzip frei in ihrer Entscheidung für eine konkrete Grundschule.

(RP) In der Zeit vom 28. Oktober bis 5. November werden die Anmeldungen für das Schuljahr 2020/2021 zu den Grundschulen der Stadt Kalkar entgegengenommen. Den Eltern steht weiterhin die Wahl der Grundschule frei, an der ihr Kind eingeschult werden soll. Zumindest, so lange es in der Wunschschule Platz gibt: „Jedes Kind hat im Rahmen der vom Schulträger festgelegten Aufnahmekapazität Anspruch auf Aufnahme in die seiner Wohnung nächstgelegene Grundschule in seiner Gemeinde. Im Rahmen freier Kapazitäten nimmt die Schule auch andere Kinder auf“, informiert die Stadtverwaltung. Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Aufnahmebestätigung erst Anfang 2020 erfolgen kann, wenn Schulträger und Schulaufsicht der Eingangsklassenbildung zugestimmt haben. Wer mit dem Bus fahren muss, sollte bedenken: Nur anspruchsberechtigte Grundschüler werden von der Zahlung des Eigenanteiles für das Schokoticket befreit. Aufgrund der in der Schülerfahrkostenverordnung des Landes NRW getroffenen Regelungen gilt dies bis zur nächstgelegenen Grundschule.

An der innerstädtischen Josef- Lörks-Grundschule Am Bollwerk 22 in Kalkar beginnt die Anmeldephase am Dienstag, den 29. Oktober, um 8.30 Uhr bis 11.50 Uhr und von 13 Uhr bis 17.Uhr,·Mittwoch, 30. Oktober, von 8.15 Uhr bis 9.30 Uhr und Donnerstag, 31. Oktober, von 8.15 Uhr bis 13.10 Uhr. Das Sekretariat ist montags bis donnerstags in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr erreichbar.

An der Grundschule Appeldorn, Heinrich-Eger-Straße 10, ist am Montag, 28. und Mittwoch, 30. Oktober, jeweils zwischen 14.30 und 17 Uhr Gelegenheit zur Anmeldung. Terminabsprache vormittags unter 02824 5011. Auch die Wisseler Schule freut sich auf neue Schüler: An der Dorfstraße 29 - 31 ist das am Montag und Dienstag, 4. und 5. November, von 14 bis 17 Uhr möglich. Terminabsprache unter Telefon 02824 6684.

Sollten Eltern an diesen Terminen verhindert sein, können sie nach Rücksprache mit den Sekretariaten ihr Kind auch an einem anderen Termin anmelden. Um das Verfahren zur Sprachstandfeststellung zeitgleich durchführen zu können, ist es sehr wichtig, dass das Kind bei der Anmeldung dabei ist.