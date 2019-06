Kalkar : Warten auf den Sommer in der Stadt

Die Organisatoren von „Kalkar aktiv“ und die Eichhörnchen-Gruppe des Kolping-Kindergartens freuen sich schon auf die Sand-Stadt. Foto: Anja Settnik

Zum vierten Mal bieten der Werbering „Kalkar aktiv“ und die Stadt ein mehrwöchiges Marktplatz-Event an. Kalkars Mitte verwandelt sich in einen Strand, der weder Meer noch See braucht. Musik und Begegnung sind angesagt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Anzugträger und kleine Kinder durften aufs Foto, diejenigen, die ganz praktisch dafür sorgen, dass am Wochenende alles bereit ist, hatten keine Zeit, ihren Platz auf dem Bagger oder an der Schüppe zu verlassen: Ab Freitag, 14. Juni, ist wieder „Sommer in der Stadt“. Kalkar freut sich auf die vierte Sandstadt-Phase. Mehr als vier Wochen mit fünf ereignisreichen Wochenenden liegen vor den Bürgern und Besuchern. Und bei allen verabredeten Programmpunkten bleibt immer noch genügend Raum für spontane Auftritte und Zeit, einfach mal im Liegestuhl zu relaxen.

Han Groot-Obbink, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, findet, Stadt und Händlergemeinschaft dürften durchaus stolz sein auf ihr Gemeinschaftsprojekt. „Es war richtig, als wir vor etwa 15 Jahren beschlossen haben, auf Events zu setzen. Die Leute wollen Erlebnisse in der Stadt, dann kommen sie auch in die Läden, essen etwas, treffen Freunde. Und so spricht sich herum, dass man in Kalkar gut leben kann und sich ein Besuch lohnt.“ Das sehen inzwischen auch die Unternehmer so, die sich nicht mehr lange bitten lassen, ein Sponsoren-Paket zu buchen, mit dem sie die Veranstaltungen in ihrer Stadt unterstützen – generell, nicht nur im einzelnen. Vertreter von Stadtwerken, Volksbank und Sparkassen betonten, dass sie vom Sinn der kontinuierlichen Unterstützung überzeugt seien, und sogar die Deutsche Glasfaser, im Endspurt ihrer Markterhebung, macht mit. Mitte Juli soll verkündet werden, dass sich genügend Kalkarer und Altkalkarer bereit gefunden haben, sich einen Anschluss fürs schnelle Internet legen zu lassen.

Info Fünf Wochenenden voller Programm Beginn Los geht’s am Freitag, 14. Juni, mit Cover-Musik. Samstag singen Chöre, am Sonntag spielt ein Saxophon-Duo. Fortsetzung Bis Mitte Juli gibt es Rockmusik, Electronic Dance, Big-Band-Sound, Beachvolleyball- und Fußballturniere.

Bruno Ketteler, der Wirtschaftsförderer, stellt fest: „Es ist nicht mehr zu übersehen, dass sich in Kalkar etwas tut“. Das bezieht er sicher auf einige Neuansiedlungen, aber eben auch auf das bunte Treiben in der Stadt. Er weiß, dass Arbeitgeber eher Mitarbeiter finden, wenn ein Ort als attraktiv gilt. Ein klarer Standortvorteil, wie auch Bürgermeisterin Britta Schulz feststellt. „Ich freue mich auf die kommenden Wochen, denn die Sand-Stadt ist ein echtes Aushängeschild geworden“, sagt sie. Verschiedene Musikgeschmäcker werden bedient, wenn Saxophone, Blasmusik, Electronic Dance oder Rockmusik erklingen. Der Nachwuchs kann zu jeder Zeit im Sand buddeln, im Pool plantschen und zum Abschluss der vier Wochen nach „Gold“ suchen. Für die Jüngsten darf dann auch wieder Sand für die private Garten-Spielkiste mitgenommen werden.