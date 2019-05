Kalkar : Die Weltmeister-Würmer aus Kalkar

Vater Andreas van Weelden und Sohn Lyon van Weelden präsentieren dem Fotografen einige ihrer Prachtstücke. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Die dreiköpfige Familie van Weelden züchtet und vertreibt Würmer – sogar in einem Automaten vor dem Laden. Zu den Kunden des seit fünf Jahren bestehenden Betriebs gehört auch Feeder-Angel-Weltmeister Jens Koschnik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niko Hegemann

Andreas van Weelden hat ein Geschäft, das man nicht alle Tage sieht: Er betreibt seit fünf Jahren mit seiner Frau Fine und Sohn Lyon einen Wurmhandel. Was sich unscheinbar anhört, entpuppt sich als eine professionelle Zuchtanlage für Würmer samt eines Automaten, an dem rund um die Uhr Würmer gekauft werden können. Auch die Qualität der gezüchteten Tiere ist im obersten Bereich anzusiedeln: So setzt Feeder-Angel-Weltmeister Jens Koschnick auf die Köder des „Niederrheinischen Wurmhandels“ der Familie van Weelden.

Doch wie ist van Weelden darauf gekommen, einen Wurmhandel zu eröffnen? Der Rheinländer erlernte in den Niederlanden das Handwerk der Wurmzucht. „Dort ist das Thema präsenter und es gibt viel mehr und größere Betriebe als in Deutschland“, erklärt er. Nach drei Jahren entstand bei ihm die Idee, sich selbstständig zu machen. Der Ablauf ist schließlich der gleiche, auch wenn das Ganze in Kalkar in kleinerem Rahmen betrieben wird. Zur bestmöglichen Zucht der Würmer sind einige Arbeitsschritte notwenig, wie van Weelden erläutert: „In einem Siebvorgang werden in einer mit Erde gefüllten Trommel als erstes die Eier aus Wurmbeständen heraus gefiltert. Im Anschluss kommen diese bis zum Schlüpfen in eine besondere Erde, die alle sechs Wochen gewechselt wird. Nach einem halben Jahr können die Würmer in den Verkauf gehen.“ Bei einem Gang durch das Geschäft und dem Beschreiben des Ablaufs wird spürbar, mit welcher Akribie und Leidenschaft van Weelden bei der Sache ist.

Info Wurmhandlung in Kalkar besteht seit fünf Jahren Geschäft Wer sich für die „Niederrheinische Wurmhandlung“ interessiert, kann sich an der Tiller Straße 119 in Kalkar ein Bild machen.

Kontakt Weitere detailliertere Informationen zu dem seit mittlerweile fünf Jahren existierenden Betrieb gibt es unter der Internet-Adresse www.niederrheinischer-wurmhandel.eu.

Neben der Halle besteht der Betrieb auch aus einem klimatisierten Bereich, in dem die Würmer beste Bedingungen vorfinden. Wichtig sind zwei Faktoren: die Temperatur sollte bei ungefähr 15 Grad liegen und die Erde sollte feucht genug sein, ansonsten stockt der Wachstumsprozess. Bevor die Würmer in den Verkauf gehen, wird noch der Dreck entfernt. Pro Schale kommen hier fast 250 Gramm Humus zusammen. „Das ist richtig guter Dünger“, so van Weelden. Auch der Dünger kann erworben werden, dies „ist aber nicht der Schwerpunkt unseres Geschäfts“, sagt Sohn Lyon.

Bekannt in der Anglerszene sind die Kalkarer vielmehr für die „Top-Qualität“ ihrer Würmer, wie Koschnick in einer persönlichen Widmung in seinem Buch „Feedern - erstklassig Angeln mit dem Futterkorb“ an die van Weeldens schreibt. „Das Buch hat er uns bei einem seiner Besuche mitgebracht“, berichtet Fine van Weelden stolz. Koschnick ist als Weltmeister im Feeder-Angeln einer der Stars der Szene und arbeitet seit Januar 2018 mit dem Wurmhandel der van Weeldens zusammen. Schon seit 2012 ist er Mitglied des deutschen Nationalkaders. Auch Michael Zammataro ist ein Partner des „Niederrheinischen Wurmhandels“. „Er ist so etwas wie der Boris Becker des Angelns“, erklärt Andreas van Weelden.