Volksfest in Goch : Erntekönigspaar Evers freut sich aufs Fest in Hommersum

Goch-Hommersum Wegen Corona gab es in den vergangenen Jahren keinen Umzug, jetzt freut sich das Dorf umso mehr auf die große Feier am Sonntag, 2. Oktober.

(koma) Traditionsgemäß trafen sich die Hommersumer am ersten Sonntag im September wieder in der Gaststätte Evers, um ein neues Erntekönigspaar zu finden. Bernd und Michaela Evers sagten eindeutig: „Ja“ und wurden dadurch im Handumdrehen zu Bernd II. und Michaela I.. Obwohl die Ur-Familie Evers kinderreich war, hat es 54 Jahre (1968 Gerd Evers) gedauert, bis dieser Name endlich wieder in die Annalen der Erntekönige eingetragen werden kann.