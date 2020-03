Natur-Erfahrung für den Nachwuchs : Waldjugend in Goch wiederbelebt

In Goch gibt es seit Anfang des Jahres wieder eine aktive Gruppe der Waldjugend NRW. Hauptziele sind das Kennenlernen der Natur und die Gemeinschaft.

An diesem Samstagmorgen ist ein kleines Stück Reichswald voller Leben und Geschäftigkeit. Feuer brennt in einer Schale, es riecht nach Rauch und Natur. Etwa zwölf Kinder im Alter von sechs bis fünfzehn Jahren haben sich eingefunden zum zweiten Treffen der wiederbelebten Waldjugend in Goch. „Es war einfach zu schade, die Gruppe nicht wieder aufleben zu lassen“, sagt Stefanie Hendricks. Bis 2013 war sie hier Gruppenleiterin, dann kamen Studium und Beruf dazwischen. Nun aber hat die 27-Jjährige zusammen mit vier weiteren Betreuern den Horst Goch – so nennt man die Ortsgruppen innerhalb der Waldjugend NRW - wieder aktiviert.

„Ich bin einfach gerne draußen in der Natur“, sagt Leonard Kriege. Schon mit fünf Jahren kam er zur Waldjugend, nun ist er 17, hat einen Gruppenleiter-Lehrgang absolviert und zeigt nun den „Neuen“, wie man Holz hackt, was allen sichtlich viel Spaß macht. Auch Christian Vellemann kam schon als Kind zur Gruppe und übernimmt heute ein Betreuer-Amt. „Raus gehen in den Wald, Wandern, Abenteuer, Gemeinschaft – ich finde, das sollten Kinder erleben“, sagt er. „Bei uns steht die Gemeinschaft und das Musische im Vordergrund“, erklärt Hendricks. Das Wissen über Natur und Ökologie werde einfach vermittelt durch die Tätigkeiten im Wald. Es gibt Baumpflanzprojekte oder gemeinsame Müllsammelaktionen. Hinzu kommen Lager-Erlebnisse, mal in einer Hütte ein Wochenende gemeinsam verbringen, am Lagerfeuer zusammen singen, Nachtwanderungen oder das große NRW Zeltlager zu Pfingsten, unter allen Waldjugend-Teilnehmern sehr beliebt. Die Teilnahme an diesem Landeslager werde für die neue Gruppe aber erst im nächsten Jahr möglich sein, so Hendricks.