Lecker draußen essen Street-Food-Frühling lockt nach Goch

Die Pressestelle der Verwaltung teilt mit, dass das Schlemmen im Herzen der Stadt am Samstag, 4. März, von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr möglich ist. Wie immer sind es nicht einfach nur Stände, sondern auch originelle Trucks; ganze Küchen befinden sich in manchem umgebauten Lkw. „Auch in diesem Jahr gibt es wieder Spezialitäten aus aller Welt zu entdecken. Neben Asia Food und italienischen Leckereien wie Pizza und Pasta ist erstmals auch Mexican Street Food dabei“, heißt es in der Pressemitteilung.