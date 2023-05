Nachwuchs soll mitreden  Jugendparlament in Goch vor dem Start

Nicht zuletzt die immer niedrigere Wahlbeteiligung auf allen Ebenen lässt Politiker regelmäßig darüber nachdenken, was man tun kann, um den Nachwuchs zur Mitbestimmung zu ermuntern. Wer sich auskennt und ernst genommen fühlt, geht auch eher zur Wahl, so die Hoffnung. Ein geeignetes Instrument, um junge Leute einzubinden, scheint ein Kinder- und Jugendparlament zu sein. Ein solches zu gründen wurde in Goch Ende 2021 verabredet, jetzt ist es wohl bald so weit: In der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses beschloss die Politik einstimmig die Satzung des Gremiums und die Geschäftsordnung, nach der es agieren soll.