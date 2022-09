Auftaktveranstaltung am Freitag : Startschuss zur Gründung eines Jugendparlaments in Goch

Ein Thema bei der Diskussion dürfte das Jugendheim „Astra“ sein, das renoviert und erweitert werden soll. Noch ist nicht bekannt, wann die Baumaßnahmen tatsächlich beginnen. Foto: Anja Settnik

Goch Am heutigen Freitag, 16 Uhr, findet im Kastell Goch die Auftaktveranstaltung zur Gründung eines Jugendparlaments statt. An den Start gehen könnte das Gremium frühestens im Sommer 2023. Was die Idee dahinter ist.

Sie sollen an die Demokratie herangeführt werden, selbstbewusst ihre Interessen äußern, sich als ernst genommene Mitglieder der Gesellschaft erfahren. Jugendparlamente können ein Mittel dazu sein, eines einzurichten ist allerdings eine rein freiwillige Angelegenheit. In Goch soll es bald dazu kommen, zumindest haben das drei Ratsfraktionen beantragt, und das Ansinnen blieb unwidersprochen. Am Freitag, 2. September, ist nun das erste vorbereitende Treffen im Kastell. Vertreter aus Politik und Verwaltung treffen sich zum Austauch mit jungen Leuten, die sich vorstellen können, in einem solchen Gremium mitzuwirken. Um 16 Uhr beginnt die Auftaktveranstaltung, zu der alle interessierten Gocher im Alter von zehn bis 18 Jahren eingeladen sind.

Beantragt hatten die Gründung eines Jugendparlaments die Fraktionen von FDP, Bürgerforum und Grünen im Jugendhilfeausschuss im November 2021. „Der Beschluss war einstimmig, und es wurde auch gleich festgelegt, dass die Konstituierung erst im Sommer 2023 sein soll, denn die Jugendlichen sollen die Grundlagen selbst erarbeiten, aus denen dann eine Satzung formuliert wird“, erklärt Stadtsprecher Torsten Matenaers.

Info Erfahren, was Jugend sich wirklich wünscht Ideen Eher vage wurden schon mal Wünsche laut wie etwa „eine Skateranlage“. Die Stadtentwicklungsgesellschaft denkt stattdessen an einen vielseitigen Pumptrack. Vorgestellt wurde die Idee bereits im Januar, wann und wo die Anlage realisiert wird, ist nicht bekannt. Beispiele Es gab Versuche, aber bislang keine erfolgreichen: Bislang ist im Kreis Kleve kein Jugendparlament aktiv.

Im Ausschuss hatten die Antragsteller erklärt, es solle eine Arbeitsgruppe aus je einem Vertreter der im Rat vertretenden Fraktionen (freiwillig), einem Vertreter des Jugendamtes, Vertretern der Schulen und interessierten Jugendlichen zur Planung und Durchführung weiterer Schritte gebildet werden. Das Jugendamt soll in Kooperation mit der AG Kontakte zu Schülervertretungen, Jugendlichen in Vereien und zum Jugendzentrum Astra aufnehmen. Bei so genannten „Kickoff-Veranstaltungen“ sollen inhaltliche Angebote zu kommunalen und allgemein-politischen Themen wie Ökologie, Freizeit und Kultur oder Soziales gemacht werden. Das Jugendamt soll das „Parlament“ dauerhaft betreuen; falls das zusätzliche Ressourcen in der Verwaltung nötig mache, müssten die zur Verfügung gestellt werden.

Ganz ohne Geld muss das Gremium nicht agieren: Jährlich sollen dafür 10.000 Euro als freies Budget bereitgestellt werden. Eventuell ist das Projekt auch förderfähig. Warum ist den Initiatoren die Sache so wichtig? Auch das haben sie damals schriftlich begründet: Die UN-Kinderrechtskonvention stelle fest, dass Kindern und Jugendlichen ein Recht auf freie Meinungsäußerung zusteht. „Das bedeutet auch, dass diese in allen sie selbst betreffenden Angelegenheiten angehört werden sollen und ihr Meinungsbild bei Entscheidungen zu berücksichtigen ist. Kinder und Jugendliche frühzeitig in politische Entscheidungsbildungen einzubinden, ihnen die Strukturen vertraut zu machen und ihnen zu vermitteln, wie demokratische Prozesse auch ihre Interessen und ihre Lebenswirklichkeit im Blick haben, kann wesentlich dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche Vertrauen in diese Prozesse entwickeln“, hoffen die Kommunalpolitiker.

Wenn alles funktioniert, könne das vielleicht helfen, einer Politikverdrossenheit oder einer problematischen Radikalisierung entgegenzuwirken. Alle Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen, die die Interessen des Nachwuchses berührten, sollten mit ihrer Beteiligung geschehen. Konkret sei da zum Beispiel an Jugendeinrichtungen und Spielflächen gedacht, an Wohnumfeldverbesserungen und Verkehrsplanung. Auf viele Bereiche haben Kinder und Jugendliche einen eigenen Blick. Der auch wahrgenommen werden sollte.