Für den Stadtrat : Grüne in Goch setzen auch auf erfahrenen Kandidaten

Angeführt wird die Liste für den Rat der Stadt (sie entscheidet letztlich, wer in den Rat der Weberstadt kommt) von der neuen Ortsverbandsvorsitzenden Kathrin Krystof und dem ratserprobten Hermann Brendieck. Auf Platz drei und vier folgen Anne Peters, die bereits lange im politischen Geschäft ist und als erfahrene Ratsfrau wichtes Mitglied der neuen Ratsfraktion werden soll. Sven van Heek folgt dann auf Platz vier. Van Heek setzte sich bereits im Vorstand der Kreis Klever Grünen Jugend engagiert für die Interessen junger Menschen ein und wird diesen auch eine Stimme in Goch geben, so die Gocher Grünen in einer Pressemitteilung. Platz fünf und sechs gingen an die Direktorin der Klever Forstgarten-Gesamtschule Rose Wecker und den Vorsitzenden Mario Paufler. Es folgen Antje Engler Janßen, David Krystof, Daniel Billion, Irmgard Maxwill, Manuela Paufler und Manfred Voss.