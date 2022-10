Goch : Einbrecher stand plötzlich in der Küche

In der Nacht zu Sonntag wurde in zwei Wohnhäuser in Goch eingebrochen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Goch In Goch wurde in der Nacht zu Sonntag gleich in zwei Wohnhäuser eingebrochen. In beiden Fällen gelangten die Täter offenbar über die Terrassentür ins Haus.

Zu zwei Einbrüchen in Wohnungen kam es am Samstag, 1. Oktober, in Goch. Um kurz vor 1 Uhr wurde der Bewohner eines Hauses am Meisenweg durch das Bellen seines Hundes geweckt. Als der Mann sich im Wohnzimmer umsah und den Hund in den Garten lassen wollte, entdeckte er, dass die Scheibe der Terrassentür beschädigt war und offenstand. Die unbekannten Täter waren wohl über die Tür ins Haus eingebrochen. Es gelang ihnen, zwei Geldbörsen zu stehlen, bevor der Hund anschlug. Die Einbrecher flüchtete daraufhin.