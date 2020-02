Parken : Parken muss nicht teuer sein

Viel Parkraum gibt’s längs der Brückenstraße – aber man muss ein Parkticket für minimal 20 Cent ziehen. Foto: Julia Lörcks

Goch Parkkosten und Parkraum sind Dauerbrenner-Themen. Ob genug Parkraum in Goch und Uedem verfügbar ist, darüber lässt sich streiten. Klar ist jedoch: Wer hier parkt, kommt verhältnismäßig günstig weg.

Für eine kleine Besorgung noch kurz in die Stadt fahren – das klingt einfach und unkompliziert. Doch je nachdem welche Stadt als Ziel ausgewählt ist, kann das Parken eine zeit- und kostenaufwendige Angelegenheit werden: In der Landeshauptstadt wenden die Autofahrer einer Statistik nach pro Fahrt sieben bis neun Minuten mit der Parkplatzsuche auf und bezahlen dann für zwei Stunden Parkzeit zwischen 2,39 Euro (abseits der Straße) und 5,80 Euro (an der Straße). Eine Übersicht unserer Redaktion zu den Kommunen zeigte allerdings: Im Kleverland ist die Parksituation entspannter. Die Kreisstadt selbst hat ausreichend Parkfläche, die zudem mittels Parkleitsystem ausgeschildert ist. Auch die Parkgebühren fallen deutlich niedriger aus. Doch gilt das ebenso für die Nachbarkommunen Goch und Uedem?

In Goch gibt es kein Parkleitsystem. Die Dienstleistung „Parken“ ist in der Stadt gleichwohl verständlich strukturiert. Kostenfreies Parken ist, im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, außerhalb der Parkraumbewirtschaftungszone, auf öffentlichen Straßen und Plätzen möglich. Am Bahnhof gibt es den einzigen „Park and Ride“-Parkplatz der Stadt. Bewirtschaftet werden 1300 Parkplätze. Tickets können an insgesamt 55 Parkautomaten gezogen werden. Gebühren fallen allerdings nur montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr an. In der Innenstadt kosten 20 Minuten Parken 20 Cent. Auf den bewirtschafteten Parkflächen ist die Parkzeit unbegrenzt, das zu zahlende Tagesmaximum liegt bei fünf Euro.

info Parken auf Supermarkt-Plätzen Privatgelände Der Kundenparkplatz gehört in der Regel dem Supermarkt und wird somit nicht von der Stadt kontrolliert. Bußgeld Strafzettel oder sogar Abschleppkosten können dennoch anfallen, wenn private Wachdienste den Parkraum kontrollieren. Die Kosten können dabei sogar höher (bis zu zwei Mal so hoch) sein, als es der Bußgeldkatalog für den öffentlichen Verkehrsraum vorsieht. Gleichwohl muss die Strafe „angemessen“ sein. Gegen zu hohe Bußgelder kann der Beschuldigte vorgehen.

Die Stadt punktet beim Thema Parken mit einigen Besonderheiten: An jedem Parkscheinautomaten kann ein zehnminütiger Freiparkschein über die sogenannte „Brötchentaste“ gezogen werden. Zudem ist das sogenannte „Abparken“ möglich. Das heißt: Die bezahlte, aber nicht genutzte Restparkzeit eines Tickets kann an einer anderen Straße verbraucht werden („fliegender Parkschein“).

Ferner gibt es Monats- und Jahresparkscheine, die beim Bürgerservice der Stadt Goch beantragt werden können und auf das Fahrzeug bezogen sind. Die „Scheine für Jedermann“ gelten für die Parkplätze Frauentorplatz, Kastell, Klosterplatz und Parkpalette. Der Monatsparkschein kostet 20 Euro, der Jahresparkschein 200 Euro. Bewohner der Stadt Goch bekommen ermäßigte Monats- oder Jahresparkscheine: Sie sparen 50 Prozent, zudem gelten die Scheine auf allen bewirtschafteten Parkplätzen. Voraussetzung ist jedoch, dass Goch der Hauptwohnsitz ist und die Bewohner weder über einen Stellplatz, noch über eine Garage verfügen.

Die Kontrolle der Parkplätze erledigen sechs Verkehrsüberwacher in Teilzeit. Ist beispielsweise kein Parkschein gezogen worden oder dieser abgelaufen, fallen mindestens 10 Euro Bußgeld an. So hat die Stadt 2018 insgesamt 209.844 Euro durch Knöllchen eingenommen. Der Verdienst mit den Parkgebühren belief sich auf 456.299 Euro.

Die Gemeinde Uedem verfolgt einen anderen Ansatz. Parkautomaten sind keine aufgestellt. Stattdessen hat die Gemeinde insgesamt elf öffentliche Parkplätze, von denen auf nur zweien eine Beschränkung auf maximal zwei Stunden gilt. Folglich hat Uedem weder ein Parkleitsystem noch einen Anwohnerparkausweis. Einen „Park and Ride“-Parkplatz gibt es ebenfalls nicht.

Aktuelle Zahlen oder eine Statistik zu den Einnahmen aus der Parkraumüberwachung kann die Verwaltung zurzeit nicht liefern. Im Haushalt wurden dafür allerdings 5000 Euro veranschlagt. Das Bußgeld fällt etwa an, wenn die Parkzeit überschritten oder keine Parkscheibe ausgelegt wurde. Je nach Dauer der Überschreitung beläuft sich das Bußgeld auf 10 bis 30 Euro. Wenn es durch ein parkendes Auto zur Behinderung kommt, fallen 15 bis 30 Euro sowie eventuell zusätzliche Kosten für das Abschleppunternehmen an.