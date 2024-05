Kreis Klever Kultourtage Das erwartet die Besucher bei der langen Nacht der Museen in Goch

Die Stimmung sei bei dieser Veranstaltung immer eine ganz besondere, und es komme Publikum, das sonst nicht zwingend an Kunst interessiert sei, meint Museumspädagogin Jasmin Schöne: Im Rahmen der Kreis Klever KulTourtage steigt am Samstag in Goch das Museumsfest mit der langen Nacht der Museen. „Das Museumsfest ist eine schöne Tradition – und für den Förderverein eine tolle Gelegenheit, sich vorzustellen“, sagt Schöne. Freilich gehe es auch darum, die Kunst zu präsentieren und nicht zuletzt den Garten hinterm Museum. „Der Garten wird eigentlich noch zu selten ins Spiel gebracht, dabei hat er eine Menge zu bieten“, sagt sie.