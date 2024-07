Ab sofort gültig Einbahnregelung Frauenstraße in Goch jetzt umgekehrt

Auf den Bänken am Gocher Markt und in der Fußgängerzone sitzen immer eine Reihe Rentner, die sich das Treiben in der Stadt ansehen und mit ihren Bekannten über dies und das plaudern. Über das Wetter, über persönliche Befindlichkeiten und darüber, wie sich andere Zeitgenossen so verhalten. Am Montag gab es für sie und viele andere, die in Kleingruppen beieinander standen, nur ein Thema: die neue Verkehrsführung rund um den Markt. Ein Senior übernahm sogar die Funktion eines Verkehrslotsen: Er stand an der Einmündung Voßstraße/Frauenstraße und sprach jeden an, der nicht regelkonform fuhr. Womit der Mann gut zu tun hatte, denn ein Auto- oder Lieferwagenfahrer nach dem anderen wollte vom Markt oder aus der Voßstraße in die Frauenstraße abbiegen. Was aber seit Montag absolut verboten ist – auch für Anlieger.