Trickdiebstahl : Polizei warnt Gocher vor Rempler-Trick

Goch Die Polizei warnt Gocher vor geschickten Taschendieben, nachdem sich in den letzten Wochen Diebstähle im Gedränge, in Supermärkten oder an Bankautomaten gehäuft hatten. Oft schaffen es die Täter, PIN-Nummern auszuspähen und Geldkarten zu stehlen.

Beim Rempel-Trick stoßen die Täter ihre Opfer im Gedränge an oder nehmen sie mit mehreren Komplizen „in die Zange“. Während das Opfer so abgelenkt ist, greifen die Diebe in die Tasche und entwenden die Geldbörse. Oft wird der Diebstahl erst später bemerkt. In anderen Fällen hatten die Täter in Goch ihren Opfern vor dem Taschendiebstahl offenbar bei Bezahlvorgängen mit der EC-Karte im Geschäft oder beim Geldabheben am Automaten über die Schulter geschaut und die PIN erspäht. „Eine 74-Jährige, die in den Niederlanden lebt, wurde am 16. Februar in einem Supermarkt bestohlen, eine 71-Jährige am 18. Februar in der Vossstraße. Leider haben die Täter einen Blick für Leute, bei denen es klappen könnte. Oft sind es zum Beispiel beutelähnliche, unverschlossene Taschen, die ihnen auffallen. Mein Tipp: Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen nah am Körper tragen. Wenn eine Schultertasche verwendet wird, immer eine Hand auf der Tasche halten.“ Bei den Diebstählen in Goch war es den unbekannten Tätern jeweils gelungen, noch vor der Sperrung der EC-Karte Geld vom Konto abzuheben, denn sie hatten ja die ausgespähte PIN und dann auch noch die gerade gestohlene Karte.