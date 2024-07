Am Donnerstag In Goch findet wieder der Feierabendmarkt statt

Der nächst Feierabendmarkt beginnt am Donnerstag (4. Juli) um 17 Uhr auf dem Marktplatz mit einer bunten Mischung an Angeboten. Enden wird der Feierabendmarkt um 21 Uhr. Mit dabei ist dieses Mal die „Korbkunst Reith“ mit Flechthandwerk vom Niederrhein, erneut stellt das Gesundheitszentrum Goch / GochMED Angebote aus den Bereichen Physio- Ergo- und Osteopathie vor. Die Gleichstellungsbeauftragte informiert und es wird eine Auswahl an handgemachten Dekorationen, Schmuck sowie Pflanzen geben. Für das leibliche Wohl sorgt „Bear´s Street Food“ mit einem Speiseangebot auch vegetarischer Art.