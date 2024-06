Warten auf Neubau Goch braucht neue Kita-Plätze

Die Kindergärten haben eine Menge Probleme: zu wenig Personal, in Folge dessen eingeschränkte Leistungen, verärgerte Eltern, die als Berufstätige vor allem Verlässlichkeit ihrer Kita bräuchten. Dazu kommen für die Träger hohe Kosten, die manchen in Existenznöte treiben. Wenn dann noch Monat für Monat der Blick auf eine Freifläche fällt, von der schon lange bekannt ist, dass dort ein Kindergarten entstehen soll, schüttelt mancher, der sein Kind anmelden möchte, unzufrieden mit dem Kopf: Warum geht es am Emmericher Weg nicht weiter?