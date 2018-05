Goch : In einer Nacht: Zwei Fahrzeuge in Goch gestohlen

Goch In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen entwendeten unbekannte Täter zwei Fahrzeuge in zwei benachbarten Straßen. Zum einen handelt es sich dabei laut Angaben der Gocher Polizei um einen schwarzen Mercedes GL 350, der vor dem Haus des Eigentümers am Greversweg abgestellt worden war. Gut zu erkennen ist der Pkw an den seitlichen Trittfängern und bordaux-roten Sitzen. Der Mercedes führt das amtliche Kennzeichen KLE-VS606.

Im selben Zeitraum entwendeten unbekannte Täter einen BMW X3, der ebenfalls vor dem Haus des Eigentümers, diesmal aber an der nahegelegenen Humboldtstraße stand. Bei dem BMW handelt es sich um einen X3 in schwarzer Lackierung mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-VL318. Sachdienliche Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei Goch unter der Telefonnummer 02823 1080 entgegen.

(RP)