Nicht nur zur Weihnachtszeit Besondere Krippen-Schau in Kessels Kirche

Goch-Kessel · Die Küsterin der St. Stephanus-Kirche in Kessel hat drei Passionskrippen aus der Sammlung von Theo Erps aufgebaut. Was an den Beispielen von Volksfrömmigkeit so besonders ist und wann man sie betrachten kann.

15.03.2024 , 05:15 Uhr

Die Passionskrippen in St. Stephanus Kessel zeigen Szenen des Kreuzweges bis zur Auferstehung. Diese Fastenkrippe stammt aus Tirol. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik