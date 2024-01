Messe in Schloss Kalbeck Eine jahrhundertelange Tradition wird lebendig gehalten

Schlossbesitzer, Waldeigentümer, CDU-Politiker, Verbandsvertreter. Und nicht zu vergessen Küster, denn einmal im Monat stellt sich Max Freiherr von Elverfeldt in den Dienst der katholischen Kirchengemeinde von Weeze. Dann schließt er Pfarrer Klaus Martin Niesmann in der Sakristei den Schrank mit den Messgewändern auf, füllt Kelch und Hostienschale, legt alles zurecht, was für die Liturgie nötig ist. Nicht zuletzt ist von Elverfeldt Lektor und Messdiener. „Ein Ministrantenröckchen ziehe ich dazu aber nicht an“, sagt er schmunzelnd. Das übernahmen früher seine vier Töchter, die inzwischen aus dem Haus sind. Vor wenigen Tagen erst schlüpfte er wieder in die lange Jahre praktizierte Rolle, das nächste Mal wird es am 26. Februar so weit sein. Alle vier Wochen findet in der privaten Hauskapelle von Schloss Kalbeck ein öffentlicher Gottesdienst statt.