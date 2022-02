Neue Sanitäranlagen : Investitionen in den Gocher Reisemobilstellplatz

Goch Wenn die Politik entsprechend beschließt, wird es eine Toilettenanlage geben. Im Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebs stehen 190.000 Euro dafür. Der Preis pro Übernachtung könnte steigen.

Touristiker beschwören es seit Jahren: Wohnmobilisten bringen viel Geld in die Orte, die sie bereisen. Sie versorgen sich mit Nahrungsmitteln, bummeln durch die Fußgängerzone, lassen sich gerne irgendwo zum Essen nieder, wenn mal kein Grill-Wetter ist. Es lohnt sich also unbedingt, sie anzulocken. Der Gocher Friedensplatz an der Niers ist überaus beliebt, sicherlich wegen seiner Lage – stadtnah und doch im Grünen – vielleicht auch, weil er sehr günstig ist. Gerade mal fünf Euro pro 24 Stunden werden fällig, so billig ist‘s kaum irgendwo.