Imkerei in Goch : Tag der offenen Tür bei den Pfalzdorfer Imkern

Stefan Loth lädt am nächsten Samstag zum Tag der offenen Tür der Imkerei ein.

Goch-Pfalzdorf Lange Zeit haben die Imker aus der Region wegen der Corona-Bbedingungen keine Besuchergruppen konnten nicht empfangen werden. Jetzt soll wieder Öffentlichkeit ermöglicht werden. Allerdings gab es wegen des kalten Frühjahrs eine schlechte erste Ernte; unter zehn Grad fliegen die Bienen nicht.

Von Anja Settnik

Wenn von Nutztieren die Rede ist, denken die meisten Menschen an Rinder, Schweine, Hühner, vielleicht noch an Schafe und Ziegen. Dabei gibt es eine Tierart, die mindestens so nützlich ist wie die großen Kollegen: Sie produzieren nicht nur ein gefragtes Lebensmittel, sie sorgen auch dafür, dass unzählige Pflanzen befruchtet werden und ihrerseits wieder Essbares hervorbringen. In diesem Jahr allerdings ist die erste Honigernte wegen des kalten Frühjahrs sehr bescheiden ausgefallen, sagt Stefan Loth, Imker in Pfalzdorf. Was Honigbienen leisten und wo der leckere Honig normalerweise herkommt, wollen die Pfalzdorfer Imker am Samstag, 19. Juni, bei Stefan Loth zeigen. Der hat 2012 sein Hobby zum (Neben-)Beruf gemacht und seitdem viele Nachahmer im Umkreis von Goch gefunden.

Nicht nur hat sich die Begeisterung des Pfalzdorfers auf andere (neue) Hobbyzüchter übertragen, vor allem sind es natürlich viele Kunden, die begeistert sind. Nicht zuletzt haben in den vergangenen Jahren viele Kindergarten- und Schulklassen Ausflüge zum Imker an der Kuhstraße übernommen, seit dem Frühjahr 2020 wegen Corona allerdings nicht mehr. „Kleinere Gruppen dürfen sich jetzt aber gerne wieder anmelden“, sagt der Pfalzdorfer. Und wer dem Profi folgt, muss nicht einmal Angst vor Bienenstichen haben. Im Gegenteil: Besucher können sich alles ganz aus der Nähe ansehen.

Am Samstag, 19.Juni, laden die Pfalzdorfer Imker interessierte Menschen unter freiem Himmel zu einem Besuch ein. Die Veranstaltung findet von 10 bis 17 Uhr auf der Bienenwiese von Stefan Loth am Nachtigallenweg 20 (nahe der Kuhstraße/Verlängerung Pfalzdorfer Straße) in Pfalzdorf statt. Die Gastgeber werden die geltenden Hygienebedingungen beachten und bitten für alle Fälle darum, eine Maske mitzubringen.

Der Tag der offenen Tür ermöglicht einen Einblick in die vielfältige Arbeit des Imkers. Auch über die Honigbiene und ihr arbeitsreiches Leben wird sachkundig informiert. Wer es noch nicht wusste, wird erfahren, dass die männlichen Bienen Drohnen heißen und keinerlei Arbeit im Bienenstock übernehmen. Sie fliegen nicht einmal aus, um Pollen und Nektar einzusammeln; ihre einzige Aufgabe besteht darin, die Königinnen zu begatten – was wiederum für die Fortpflanzung unerlässlich ist. Neben Geschichten über die Bienen und ihr Leben wird es auch Tipps zur bienenfreundlichen Bepflanzung des eigenen Gartens geben. Schottergärten und blütenlose Sträucher sind eben nicht das, was Bienen anlockt. „In diesem Frühjahr sind die Bienen aber ohnehin kaum ausgeflogen. Bei meist weniger als zehn Grad bleiben sie im Stock und fressen ihre Vorräte auf. Und wenn die weg sind, muss der Imker sogar füttern“, erklärt Loth.

Die Bedeutung der Bienen und ihr Wissen darum findet sich auch in den Mitgliederzahlen des Pfalzdorfer Imkervereins wieder. So konnte der Verein in den letzten Jahren einen deutlichen Zuwachs verzeichnen. Doch verjüngte sich der Verein nicht nur durch eine Vielzahl neuer Mitglieder, sondern auch sein Frauenanteil wuchs dadurch auf ein Drittel an.