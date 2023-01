Am Steintor „La Friterie“ in Goch gibt’s nicht mehr

Es ist eine Entscheidung der Vernunft, die Herzen von Hanno und Marie Thünnesen ziehen bislang noch nicht so richtig mit. „Es fällt uns sehr schwer, diesen Schritt zu gehen, unsere vielen Stammkunden und Freunde, die hier ein und aus spazierten, fehlen uns schon jetzt“, sagt Marie Thünnesen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann führte sie 35 Jahre lang den Imbiss „La Friterie“ in Goch, seit dem Jahreswechsel ist das Ladenlokal nahe des Steintors geschlossen. Die Gastronomen sahen keine Zukunft mehr für ihren Betrieb: Personalprobleme, steigende Kosten, zuviel Arbeit für das Paar, das 66 und 60 Jahre alt ist. „Wir waren jahrzehntelang zwölf Stunden am Tag im Einsatz. Wir brauchen Erholung“, sagt Hans „Hanno“ Thünnesen.