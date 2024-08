„Ich werde oft angelogen“ Katzenflut im Gocher Tierheim

Helga Scheiberle ist nicht die offizielle Adresse für Fundtiere in Goch. Die Stadt hat einen Vertrag mit dem Tierheim in Kranenburg, dorthin kommen auch die meisten Hunde, die auf ihre Vermittlung warten. In Pfalzdorf landen vor allem Katzen, auch Zwergkaninchen oder Ziervögel. Etwa einer, der mal in einem Hotelzimmer eingefangen wurde. Die Katze mit dem hässlichen Ekzem, das der Tierarzt so gut er kann behandelt, darf bei ihr ebenso überleben wie die meist recht gerupft aussehenden Hühner, die der Verein „Rettet das Huhn“ ihr schon mal überlässt, wenn ihre „Nutzungsdauer“ in der Eierindustrie abgelaufen ist. Bei Helga Scheiberle lernen sie im Sand kratzen und Kuhlen graben und legen zum Dank auch noch Eier.