Highland Games und Dudelsack So wird das erste Schottische Festival im Gocher Stadtpark

Am Samstag werden sich wieder die Dudelsackbands aus dem In- & Ausland bei der Dudelsackmeisterschaft messen, für Kinder und alle, die Spaß daran haben, finden Highland Games statt. Abends wird auf der Stadtparkbühne eine Folkband spielen. „Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Highland Games, bei denen die unterschiedlichsten Gruppen zum Wettstreit um ,Ruhm und Ehre‘ antreten werden“, kündigt Heinzel an. Beim musikalischen Teil treten dann Solisten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gegeneinander an.