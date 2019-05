Kessel : Kessel lädt ein zum Spargelmarkt

Goch-kessel Der traditionsreiche Kesseler Spargelmarkt im Innenhof der St. Stepanus-Kirche findet am 18. Mai statt. Fünf ortsansässige Gastronomen bieten köstliche Zubereitungen an.

Frisch gekochten Spargel genießen in schönem Ambiente, Blick auf die Niersaue, und mit Glück scheint auch die Frühlingssonne noch dazu – der Verkehrs- und Heimatverein Kessel lädt am Samstag, den 18. Mai, ein zu seinem traditionellen Spargelmarkt im Innenhof der St. Stephanus-Kirche.

Insgesamt fünf Gastronomen bieten das edle Frühlingsgemüse zur Verkostung an, und jeder von ihnen präsentiert eine andere köstliche Variation. Mit dabei ist auch wieder Lothar Quartier mit seinem Team. Vor zwei Jahren hatte er den Spargel mal ganz modern in Wraps zusammen mit Schnitzel- oder Schinkenstreifen. „Unsere Wraps sind jetzt schon ein Klassiker“, sagt er. Als Beilage bereitet er einen Spargelsalat zu. Am Spargelmarkt in Kessel nehme er gerne teil, betont Quartier, besonders wegen des sehr idyllischen Umfelds.