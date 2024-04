Einschulung im Sommer So entwickeln sich die Schülerzahlen in Goch

Derzeit gibt es für die St.-Georg-Schule 76 Anmeldungen, für die Liebfrauenschule 81, für die Arnold-Janssen-Schule 46, für die Freiherr-von-Motzfeld-Schule 77 und für die Niers-Kendel-Schule mit den Standorten Kessel und Asperden 47 Anmeldungen. Die bisherige Zügigkeit der Gocher Grundschulen wird sich nach dem Schulentwicklungsplan in den kommenden Jahren etwas ändern. Unter anderem soll die Niers-Kendel-Schule dreizügig werden, was bedeutet, dass noch Kinder etwa aus Nierswalde, aber auch aus anderen Ortschaften aufgenommen werden müssen. Deshalb soll, wie mehrfach berichtet, eine neue zentrale Grundschule für die Dörfer gebaut werden. Nach dem Willen der Verwaltung wird das in Asperden sein, die Schulkonferenz möchte sich ebenfalls vom Doppelstandort trennen, betont jedoch, dass ihr egal sei, wo (in Asperden oder Kessel) diese neue Schule errichtet wird.