Museum Goch : Mal-Workshops für Gocher Kinder

Mit Aquarell malen will gelernt sein – möglich ist das beim Workshop in Goch. Foto: Museum Goch

GOCH An zwei Wochenenden gibt es kostenlose Angebote aus dem Kulturrucksack. Anmeldungen für Kinder von 10 bis 14 Jahren werden ab sofort entgegengenommen.

(RP) Zweimal geht es in der Vorweihnachtszeit in Goch noch bunt und kreativ zu, dank kostenfreier Workshops für Kinder von zehn bis 14 Jahren. Unter dem Motto: „Experimentieren und Spielen mit Farben“ geht es am 1. Adventswochenende los. „Farbe ist nicht gleich Farbe“, heißt es aus dem Museum. Sie kann deckend oder durchscheinend, flüssig wie Wasser oder zäh wir Honig sein. Auch könne man dies oft genau so verändern, wie man es gerade eben benötige. Durch Kleckern, Tröpfeln, Schmieren und das Experimentieren mit weiteren Zutaten können die Kinder testen, was Farbe so alles kann.