Wohngebiet in Goch Warum im Neu-See-Land wieder Reihenhäuser gebaut werden

Wohnen am See, am liebsten im eigenen Einfamilienhaus. Jahrelang haben Gocher und Zugezogene sich gerne ein dafür geeignetes Grundstück im Neubaugebiet Neu-See-Land gesichert. Das Gebiet ist inzwischen beinahe „voll“, der letzte Bauabschnitt an der Grenze zu Pfalzdorf ist in der Umsetzung. Wer sich ein freistehendes Einfamilienhaus nicht leisten kann, der denkt vielleicht über eine Doppelhaushälfte oder auch über ein Reihenhaus nach. Da lässt sich einiges Geld sparen, und auch aus ökologischen Gründen spricht manches für eine solche Entscheidung: Insbesondere Reihenhäuser beanspruchen deutlich weniger Fläche und sind entsprechend auch günstiger. Da man sich mit den Nachbarn (mindestens) auf einer Seite Wände teilt, geht auch weniger Energie verloren. Diese Nähe hat natürlich nicht nur Vorteile. Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft, vertreten durch Geschäftsführer Wolfgang Jansen, berichtet über den Stand der Dinge.