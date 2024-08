Technischer Defekt Kaputter Trockner verursacht Brand in Gocher Wohnhaus

Beide Bewohner hatten das Haus zu diesem Zeitpunkt schon verlassen und befanden sich in Sicherheit. Ein Atemschutztrupp wurde in den Keller zum Löschangriff geschickt. Ein weiterer Atemschutztrupp öffnete Fenster und Türen des Hauses, um Abluftöffnungen zu schaffen. Dann konnte ein Hochdrucklüfter in Stellung gebracht werden, um den Brandrauch aus dem Gebäude zu blasen. Zwischenzeitlich hatte der Angriffstrupp aus dem Keller den gelöschten Trockner ins Freie befördert.