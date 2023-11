HBz und Julian Sommer Partymusik und Kölsch-Pop im Gocher Karenvalszelt

Nach dem Rathaussturm lädt die Prinzengarde ins Zelt ein. Dabei darf es etwas traditioneller sein: Die Kölschband Cat Ballou hat seit Jahren einen unerschütterlichen Platz im Kölner Karneval und kommt eigens für die Gocher Narren an den Niederrhein. Damit die Truppe abends zurück sein kann, wird sie schon am Nachmittag in Goch auf der Bühne stehen, wer sie erleben will, sollte also am besten gleich, nachdem der Bürgermeister die Kontrolle über das Rathaus verloren hat, zum Zelt übersiedeln. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht (es gelten die Bestimmungen des Jugendschutzes), der Eintritt kostet 16 Euro.