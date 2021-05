Kalbecker Forst : Wald von Kalbeck wird verjüngt

Goch/Weeze Am Gocher Berg fällt auf, dass die Vegetation dort ordentlich ausgedünnt wurde. Jedes Stück Wald wird alle fünf Jahre durchforstet, dazwischen ist Ruhe für Tiere und Pflanzen.

875 Hektar Wald in Nierswalde und auf der Grenze zwischen Goch und Weeze verwaltet der Forstbetrieb Kalbeck. Der private Wald ist Landschaftsschutzgebiet, wird aber natürlich bewirtschaftet, und zwar, wie Eigentümer Max von Elverfeldt betont, seit Jahrzehnten nachhaltig. Dazu gehört eben auch, dass regelmäßig Holz entnommen wird, damit neues nachwachsen kann. Gerade in jüngster Vergangenheit sind im Bereich des Wasserwerks am Gocher Berg ziemlich viele Bäume gefällt wurden. Die Stämme liegen in mächtigen Stapeln an den Wegen und fallen den Spaziergängern ins Auge.