Soziales in Goch : Türöffner auf vier Pfoten

Soziales in Goch

Goch Natürlich sind die menschlichen Pflegekräfte am allerwichtigsten. Im Hildegardishaus ist aber Besuchshund Frida ähnlich unverzichtbar.

(RP) Ein Gespräch mit Monika Kraus wäre schön. Aber die 71-Jährige starrt nur die Wand an. Kommunikation erscheint unmöglich. Keine Berührung oder Ansprache, kein Geräusch holt sie aus der fernen Welt, die anderen Menschen verschlossen bleibt. Aber dann trippeln sanfte Schritte über den Flur der gerontopsychiatrischen Station des Hildegardishauses. Eine hellbraune große Hündin läuft gelassen an plaudernden Bewohnern, weihnachtlicher Dekoration, Rollatoren und Rollstühlen vorbei. Der Vierbeiner nähert sich Monika Kraus und stupst ihre reglose Hand an. Eine leichte Bewegung der Finger zeigt, dass diese Berührung angekommen ist. Und dann finden die Augen der dementen Bewohnerin den sanften Hundeblick. Ein Gänsehautmoment. Das Lächeln geht den Betrachtern dieser Szene ans Herz. Ein Gefühl, das andauert.