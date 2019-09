Goch : Brahms-Nachmittag im Gocher Rathaus-Foyer

GOCH Liederkonzert am Sonntag im Gocher Rathaus mit Titeln von Johannes Brahms.

(RP) Juchhe! - Das ist der Titel des ersten Liedes und zugleich das Motto des Liederkonzertes mit Kompositionen von Johannes Brahms (1833-1897), das am Sonntag, den 29. September, um 15.30 Uhr im Rathaus-Foyer in Goch stattfinden wird. „Wie ist doch die Erde so schön, so schön!“ lautet die erste Zeile des Liedes. Das gilt natürlich vor allem, wenn man zusammen musizieren kann. Die Musiker Johannes Hombergen (Klavier), Frederik Geene (Viola) und Gesine Lersch-van der Grinten (Gesang) haben ein Programm zusammengestellt, das die ganze Bandbreite seines musikalischen Ausdrucks vorstellt. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird um Spenden gebeten.