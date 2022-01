Goch-Hommersum : Garagenzeile brannte – Hausbewohner evakuiert

Goch-Hommersum Im Gocher Ortsteil Hommersum mussten 14 Menschen evakuiert werden. Mehrere Garagen waren in Brand geraten. Die Feuerwehr schaffte es, ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Hinter dem Haus stand ein Gastank.

(RP) Löscheinsatz für die Löschgruppen Hommersum, Hassum und Kessel sowie die Drehleiter der Löschzüge Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch. Am Samstagabend standen An der Maasstraße in Hommersum drei Garagen in Vollbrand. Sie gehörten zu einem Gebäudeteil, in dem insgesamt acht Garagen untergebracht sind. Der Gebäudeteil grenzt unmittelbar an ein Wohnhaus in dem 14 Menschen leben. Zwei weitere Gebäude befinden sich unmittelbar neben den Garagen.