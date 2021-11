Kino in Goch : Im Goli steht wieder das Filmwochenende an

50-er Jahre-Charme im Goli an der Brückenstraße. Foto: goli-verein

GOCH Am nächsten Kinowochenende des 20. und 21. November flimmern im Goli Theater Feuerwehrmann Sam für die Kleinen und „Resistance“ für die Älteren über die Leinwand.

Am nächsten Kinowochenende 20./21. November flimmern im Goli Theater in den Nachmittagsvorstellungen die Abenteuer von „Feuerwehrmann Sam“ in Spielfilmlänge über die Leinwand.

Während sich diese Vorstellung eher an die Nachwuchs-Cineasten richtet, gibt es in den Abendvorstellungen ein Biopic über den berühmten Pantomimen Marcel Marceau, der sich 1942 dem Widerstand anschloss, mit Jesse Eisenberg und Matthias Schweighöfer in den Hauptrollen:

Schon für Fünfjährige ist der Kinderfilm geeignet, der an beiden Tagen um 15 Uhr beginnt. Es geht darin um einen geheimnisvollen Mann, der fliegen kann und die Gemeinde mächtig durcheinanderbringt. Doch auf Feuerwehrmann Sam ist Verlass. Mutig und mit viel Herz stürzt er sich in sein neuestes Abenteuer und lädt alle kleinen und großen Kinofans ein, im Goli mit ihm mitzufiebern.

Der Eintritt kostet vier Euro, Popcorn und Getränke sind für kleines Geld zu haben.

Jeweils um 20 Uhr beginnt der Film für die Großen. „Resistance - Widerstand“ ist eine Produktion aus dem Jahr 2020, an der Frankreich, die USA, Deutschland und England beteiligt waren. Zum Inhalt: Ein Leben für die Kunst ist alles, was sich Marcel Marceau (Jesse Eisenberg) wünscht. Als begabter Pantomime, der tagsüber in der Fleischerei seines Vaters arbeitet, versucht er seinem Traum auf den Kleinbühnen der Stadt ein Stück näher zu kommen und das Herz der politisch engagierten Emma (Clémence Poésy) zu gewinnen. Ihr zuliebe lässt sich Marcel auf eine gefährliche Mission ein, die sein Leben verändern wird: 123 jüdische Waisenkinder müssen vor den Nazis gerettet und außer Landes gebracht werden. Eintritt sechs Euro, Einlass ab 19 Uhr.

