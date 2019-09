Goch : Anmeldungen in Goch für Herbstferienspaß im Astra

Anmeldungen in Goch für Herbstferienspaß im Astra

GOCH In der zweiten Herbstferienwoche wird im Astra ein Programm für Kinder angeboten.

(RP) In der zweiten Herbstferienwoche vom 21. bis zum 25. Oktober bietet das Jugendzentrum Astra ein buntes Programm für Kinder ab 6 Jahren an. Von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr können Kinder und Jugendliche im Astra kreativen und spielerischen Aktivitäten nachgehen, sowie bei Ausflügen Goch erleben.